Tesla, SpaceX e altre imprese del magnate cercano talenti italiani per ruoli tecnici, gestionali e innovativi. Tra le posizioni più curiose spicca quella di addestratore per umanoidi dotati di intelligenza artificiale

Elon Musk cerca lavoratori anche in Italia, con stipendi che arrivano fino a 256mila euro annui e, in molti casi, la possibilità di lavorare completamente da remoto. Tesla, SpaceX e le altre aziende del miliardario sudafricano hanno aperto nuove posizioni in tutto il mondo, puntando su profili qualificati in vari settori. L’annuncio ha destato subito grande attenzione, non solo per i compensi offerti – che possono raggiungere cifre da capogiro – ma anche per la possibilità di lavorare per una delle realtà tecnologiche più avanzate e influenti al mondo.

Le offerte di lavoro riguardano soprattutto ruoli tecnici altamente specializzati, ma non mancano posizioni amministrative o legate alla gestione di progetti. Tesla, ad esempio, è alla ricerca di ingegneri con esperienza nei sistemi elettrici e fotovoltaici, figure chiave per i suoi obiettivi di innovazione nel campo della mobilità sostenibile e delle energie rinnovabili. Per accedere a questi ruoli, è necessaria una solida esperienza pregressa – almeno cinque anni – e la capacità di dimostrare competenze tecniche di alto livello. Gli stipendi per queste posizioni variano dai 79mila ai 270mila dollari all’anno, con importi modulati in base all’esperienza e alle responsabilità.

Tra le posizioni più curiose spicca quella di addestratore per umanoidi dotati di intelligenza artificiale. Pur trattandosi di un lavoro meno remunerativo rispetto a quello degli ingegneri, offre comunque uno stipendio di oltre 6mila dollari al mese, una cifra che resta ben al di sopra della media italiana. Le possibilità di impiego non si limitano alle aree tecniche: ci sono aperture anche in comunicazione, finanza e risorse umane, offrendo opportunità a professionisti provenienti da ambiti diversi.

Un elemento che rende queste offerte particolarmente attraenti è la possibilità di lavorare da remoto. Molti dei ruoli aperti permettono infatti ai candidati di svolgere il lavoro da qualsiasi luogo, pur richiedendo la disponibilità a viaggiare occasionalmente per progetti o riunioni. Questo dettaglio si allinea con una tendenza ormai consolidata nel mondo del lavoro, che ha visto una forte accelerazione durante la pandemia.

Accedere a queste opportunità non è complicato. I candidati interessati possono visitare i siti ufficiali delle aziende di Musk, come Tesla o SpaceX, e compilare l’apposito modulo online, allegando il proprio curriculum aggiornato e una lettera motivazionale. Tuttavia, il processo di selezione si preannuncia altamente competitivo, in linea con il prestigio e la complessità delle realtà coinvolte.

Nonostante l’entusiasmo che circonda l’annuncio, è doveroso ricordare che lavorare per Musk non è un’impresa per tutti. La sua fama di datore di lavoro esigente è ben nota: il miliardario ha spesso parlato pubblicamente delle sue aspettative elevate, chiedendo ai suoi collaboratori dedizione totale e capacità di innovare costantemente. In cambio, però, le sue aziende offrono opportunità uniche per crescere professionalmente e contribuire a progetti ambiziosi.

Questa mossa di Musk, che include anche l’Italia tra i Paesi dove cercare talenti, arriva in un momento in cui il mercato del lavoro tecnologico si fa sempre più competitivo. Per molti, lavorare in una delle sue aziende significa non solo un salto di carriera, ma anche l’occasione di far parte di un mondo in costante trasformazione, dove le idee più visionarie trovano concretezza.

Le posizioni aperte vanno dalla progettazione di veicoli elettrici all’intelligenza artificiale, passando per ruoli legati alla gestione aziendale. Qualunque sia l’ambito, le aspettative sono alte: i candidati dovranno dimostrare non solo competenze tecniche, ma anche una spiccata capacità di lavorare sotto pressione e di adattarsi a un ambiente estremamente dinamico.

Per ora non è chiaro quante posizioni siano destinate all’Italia, né quali siano le tempistiche dei processi di selezione. Ma l’entusiasmo generato dall’annuncio lascia intendere che la concorrenza sarà agguerrita. Tra sogni di successo e l’attrattiva di stipendi da capogiro, questa nuova iniziativa di Musk rappresenta un’opportunità per pochi, ma ambita da molti.