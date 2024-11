La delegata del Governo agli Affari regionali: «Stiamo correndo con la terza dose di vaccino, dal primo dicembre ci sarà il via agli over 40, per i bimbi attendiamo il responso dell'Ema»

«Al momento la validità del green pass resta di 12 mesi ma il Governo monitora con grande attenzione l'andamento dei contagi, sappiamo che quelli invernali sono mesi difficili, favorevoli alla diffusione del virus».

Lo ha detto la ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, al programma 'Start' di SkyTg24, aggiungendo che «stiamo correndo con la terza dose, dal primo dicembre ci sarà il via agli over 40, per i bimbi attendiamo il responso dell'Ema ma è evidente che poi sarà per tutti e questa volta non abbiamo problemi di quantitativi».

«Può accadere» che ci sarà una proroga dello stato di emergenza per il Covid, in scadenza a fine anno: «dipenderà dai contagi, non saranno scelte di parte. Il Governo, sostenuto da una maggioranza eterogenea, ha assunto le sue decisioni all'unanimità con un confronto costruttivo in consiglio dei ministri e se ci fosse questo passaggio avverrà in maniera coesa», ha aggiunto la ministra. «Stiamo collaborando con le Regioni che chiedono 2 miliardi di euro per risolvere i problemi di bilancio. Il ministro dell'Economia Franco è sensibile alla richiesta e ci sta aiutando a risolvere».