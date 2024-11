Il velivolo era impegnato in un intervento per i guasti alla linea elettrica. Dalla posizione del relitto al suolo, è stato ipotizzato un atterraggio sbagliato, per cause al vaglio, con violento impatto della parte anteriore

Un elicottero è caduto a Belricetto di Lugo, in provincia di Ravenna, mentre era impegnato in un intervento per i guasti alla linea elettrica provocati dal maltempo. Dalla posizione del relitto al suolo, è stato ipotizzato un atterraggio sbagliato, per cause al vaglio, con violento impatto della parte anteriore. Secondo quanto riferito dalla Prefettura di Ravenna, l'elicottero è un velivolo privato che volava basso per conto di Enel per il controllo delle linee elettriche in località Ca di Lugo.

Dei quattro feriti dell'elicottero precipitato a Belricetto, nel Ravennate, due sono gravi mentre gli altri due hanno riportato ferite ritenute più lievi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lugo e i vigili del Fuoco. Come disposto dal Pm di turno Angela Scorza, i sommozzatori stanno setacciando la zona alla ricerca di strumentazione di bordo del velivolo per ricostruire l'accaduto.