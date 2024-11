Emma Bonino ha accusato ieri pomeriggio difficoltà respiratorie per cui è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma, diretto dal professor Mario Bosco. Sta rispondendo bene alle terapie ed oggi risulta in netto miglioramento. È quanto fa sapere l'ufficio stampa di più Europa interpellato dall'Ansa.

La storica leader radicale, 76 anni - attualmente presidente di +Europa, ex parlamentare italiana ed europea e più volte ministro - ha affrontato negli anni scorsi un tumore al polmone. Proprio in occasione delle ultime elezioni europee Bonino, candidata con la lista Stati Uniti d'Europa assieme a Matteo Renzi, aveva parlato della sua malattia. Nel 2023 aveva detto di essere guarita, dopo 8 anni di cure. «Ora sto bene - aveva raccontato in un'intervista al Corriere della Sera- ma ogni tanto piango. E non mi cresceranno più i capelli».