«Io ci sono», lo ha scritto Enrico letta su Twitter. In un video di poco più di un minuto ha annunciato la sua candidatura, ringraziando Zingaretti e informando che interverrà nel corso dell'Assemblea: «Credo nel valore della parola - afferma nel video- invito tutti a votare sulla base delle mie parole. Sapendo che non cerco l'unanimità ma la verità nei rapporti fra di noi per uscire da questa crisi».

E aggiunge: «Oggi sono qui dove lunedì scorso non avrei mai immaginato per candidarmi alla guida di quel partito che ho contribuito a fondare e che oggi vive una crisi profonda. Lo faccio per amore della politica e passione per i valori democratici».