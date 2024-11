Una donna di 77 anni è morta lo scorso pomeriggio precipitando nel vano dell'ascensore dal sesto piano. E' successo a Roma in Viale Regina Margherita. Elena Pacifici, la vittima dell'incidente, abitava al primo piano dello stabile in cui si è consumata la tragedia. Era salita al sesto piano forse per incontrare un'amica e per tornare al suo appartamento aveva deciso di prendere l'ascensore. Per motivi ancora da verificare, la porta si è aperta anche se la cabina non era presente al piano e la donna è precipitata perdendo la vita.

A dare l'allarme è stato il portiere dello stabile che ha sentito il tonfo provocato dal corpo della donna. Al momento gli investigatori non escludono nessuna ipotesi sulla dinamica dei fatti. Accanto al corpo della donna è stato trovato un utensile da cucina che potrebbe essere stato utilizzato per forzare la porta dell'ascensore. Sul corpo della 77enne non sono stati rinvenuti segni di violenza. Ad un perito della procura di Roma è stato affidato il compito di verificare eventuali malfunzionamenti dell'ascensore.