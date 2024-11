Un uomo è entrato all’interno della prefettura sull'Ile-de-la Cité, nel cuore di Parigi e ha iniziato ad aggredire con un coltello in ceramica gli agenti della polizia. La strage, a due passi da Notre Dame, è avvenuta per mano di un agente amministrativo della direzione intelligence della prefettura di polizia responsabile di compiti informatici ed amministrativi con 20 anni di esperienza. L'uomo è stato ucciso dal fuoco degli agenti, diversi poliziotti sono rimasti feriti. I morti sarebbero almeno cinque, compreso l'assalitore.

L’ipotesi di un delitto passionale

Secondo una fonte citata da Le Figaro, aveva 45 anni, era nato a Fort-de-France ed era portatore d'handicap. Il fatto è successo intorno alle 13 ora locale. Al momento, gli inquirenti sembrano «privilegiare la pista di un conflitto interno» piuttosto che un'azione di stampo terroristico, riferiscono fonti citate da Bfm-tv. Secondo la ricostruzione di Le Figaro si potrebbe trattare di delitto passionale: l'aggressore avrebbe aggredito una sua collega, un'agente del settore amministrativo della prefettura di Parigi. Secondo quanto affermato in precedenza dal segretario generale del sindacato di sicurezza interna francese, Jean-Marc Bailleul, parlando con Bfm-tv, il funzionario di polizia che ha accoltellato può essere stato colto «da un raptus di follia».

Il ministro degli Interni Christophe Castaner, che avrebbe dovuto recarsi in Turchia, ha rinviato la sua visita e si è recato sul posto. Il presidente francese Emmanuel Macron è andato in prefettura a Parigi «per mostrare il suo sostegno e la sua solidarietà». Tutti i ponti intorno all'Ile-de-la Cité, l'isola parigina sulla Senna in cui si è consumato l'attacco all'arma bianca in commissariato, sono stati chiusi. Su Twitter, la Ratp - la società che gestisce i trasporti pubblici parigini - ha annunciato la chiusura della stazione Cité, sulla linea 4 della metropolitana, come «misura di sicurezza».