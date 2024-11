Veicoli in viaggio verso le località balneari e di villeggiatura. Analoghe previsioni per sabato 12: le concentrazioni maggiori sono previste in direzione sud

In occasione del primo fine settimana di agosto si prevede «un significativo incremento» della circolazione stradale verso le principali località balneari e di villeggiatura italiane e di confine. In particolare, per la mattina di sabato 5 agosto si prevedono condizioni di «traffico da bollino nero», in particolare nella direzione nord-sud e lungo il corridoio tirrenico e adriatico. Analoghe previsioni di traffico sono indicate per il successivo sabato 12 agosto. Così Autostrade per l'Italia in una nota.

In particolare per l'intero week-end 4-6 agosto il traffico risulterà particolarmente intenso con possibili criticità. Per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri è previsto il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5t nella giornata di venerdì dalle 16 alle 22, nella giornata di sabato dalle 8 alle 22 e nelle giornate festive dalle 7 alle 22.