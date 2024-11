Momenti di paura a New York dove l'esplosione di un impianto dell'azienda elettrica cittadina Con Edison nel quartiere di Astoria, nel Queens, non solo ha fatto tremare le case della zona gettando nel panico gli abitanti ma ha anche causato nel cielo una insolita lunga scia di luce intensa, azzurra ed intermittente visibile da tutta la città e anche dal vicino New Jersey. Un fenomeno che ha causato enorme curiosità, con centinaia di post sui social in pochi minuti, ma anche inquietudine.



Tanto che il sindaco Bill de Blasio è dovuto intervenire così per rassicurare i newyorchesi: «Nessuna invasione aliena o minaccia dallo spazio». Tutt'altro che una battuta, visto che una rassicurazione simile è arrivata anche dal New York Police Department e dai vigili del fuoco impegnati a spegnere l'incendio causato dalla deflagrazione. Chiuso per sicurezza il vicino aeroporto di La Guardia, anche per una serie di blackout provocati dal'incidente. Non si registra nessun ferito.