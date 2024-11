Un'esplosione si è verificata all'interno di un trullo nelle campagne di Cisternino, in provincia di Brindisi. È accaduto stamattina presto. Le cause sarebbero da ricercare in una fuga di gas.

Due le persone coinvolte nel crollo del trullo seguito all'esplosione: una donna è stata subito rintracciata dai soccorsi e, ferita, è stata trasportata in codice rosso in ospedale. Trovato senza vita dopo alcune ore, invece, il corpo di uomo che inizialmente era stato dichiarato disperso sotto le macerie. Si tratta di un 55enne, vano è stato ogni tentativo di rianimazione.

La donna ha invece 53 anni e ha riportato diverse ustioni. L'esplosione si è verificata all'interno di un complesso di trulli. Complessivamente c’erano quattro persone, due originarie di Barletta e due del Barese. Le altre due persone erano distanti dal luogo dell’esplosione e sono rimaste illese.