Otto persone sono rimaste ferite a seguito di un'esplosione avvenuta poco dopo mezzanotte nel magazzino dello stabilimento siderurgico Aluminium a Bolzano. L'incidente si è verificato nel reparto produttivo. Cinque operai, a seguito delle gravi ustioni riportate, sono in pericolo di vita: due di essi si trovano a Verona, uno a Padova, uno a Milano e un altro a Murnau in Baviera.

Il trasporto dei feriti più gravi presso i centri grandi ustionati è avvenuto nella notte con tre elicotteri. Gli altri tre operai feriti sono ricoverati all'ospedale San Maurizio di Bolzano.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano e quelli volontari di Bolzano e Aslago-Oltrisarco, come anche numerose ambulanze della Croce bianca e Croce rossa e personale della Questura. Il rogo, che era divampato dopo l'esplosione, è stato spento in poco tempo e l'intervento ora è concluso. L'esatta dinamica non è ancora chiara e potrà probabilmente essere chiarita solo nel corso dell'inchiesta avviata dalla Procura di Bolzano. I forni, si apprende, sono piuttosto recenti. Un contributo determinate per ricostruire l'accaduto dovrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza.