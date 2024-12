Un'esplosione è avvenuta in una raffineria nell'area del sito Eni a Calenzano, in provincia di Firenze. Secondo un primo bilancio ci sono un morto e almeno 7 feriti.

Il governatore della Toscana Eugenio Giani fa sapere che sono stati allertati tutti gli ospedali e pronto soccorso del territorio. «Tutto il sistema regionale di emergenza sanitaria è impegnato senza sosta nelle operazioni di soccorso insieme ai vigili del fuoco e forze dell'ordine. Al momento la situazione dei feriti trasportati nei nostri ospedali, in continua evoluzione: due codici verdi a Careggi, un codice rosso ustionato a Careggi, un codice giallo per trauma cranico a Careggi, un codice rosso al Centro Grandi Ustioni di Pisa, due codici gialli all'ospedale di Prato». Lo scrive sui social il governatore.

La colonna di fumo è visibile anche dai comuni vicini. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

La deflagrazione è avvenuta in un'area definita punto di carico dove le autobotti effettuano il rifornimento di carburante. Più di un mezzo sembra essere coinvolto dalle fiamme come anche la pensilina della struttura.

Il policlinico di Careggi ha da subito attivato il piano di massiccio afflusso, in previsione di un cospicuo arrivo di ferit i. Il piano comporta il blocco dell'attività ordinaria dell'ospedale e spazi riservati al pronto soccorso.

Chiusa in entrambe le direzioni l'uscita di Calenzano dell'A1. Autostrade sul proprio sito invita a utilizzare i caselli di Scandicci o di Barberino del Mugello per uscire dall'A1. Anche la circolazione ferroviaria è sospesa sulle linee convenzionali Firenze-Bologna e Firenze-Prato-Pistoia per l'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. I treni subiranno limitazioni e cancellazioni.

«Eni conferma che questa mattina è divampato un incendio presso il deposito di carburanti a Calenzano (Firenze) e che i vigili del fuoco stanno operando per domare le fiamme che sono confinate alla zona pensiline di carico e non interessano in alcun modo il parco serbatoi». È quanto si legge in una nota dell'azienda.

In supporto dei colleghi sono partiti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia: stanno raggiungendo la Toscana un'autobotte, un altro mezzo di soccorso e diversi uomini.