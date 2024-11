I carabinieri del Nucleo Investigativo di Vicenza hanno preso in consegna stamani al valico del Brennero Wolfgang Rieke, il camionista tedesco nei cui confronti è stato emesso un ordine di custodia cautelare in carcere dal Gip di Vicenza per il reato di omicidio stradale e omissione di soccorso nei confronti dell'ex campione di ciclismo Davide Rebellin, travolto e ucciso il 30 novembre scorso dall'autoarticolato da lui guidato, in una rotatoria a Montebello Vicentino.

Lo riferisce il Procuratore della repubblica di Vicenza, Lino Giorgio Bruno. Nei confronti di Rieke era in corso di svolgimento il procedimento relativo all'esecuzione del mandato di arresto di europeo, emesso su richiesta della Procura vicentina dal Gip del Tribunale. Rieke - previe intese tra Procura, militari dell'Arma e i difensori - si è spontaneamente presentato ai fini dell'esecuzione della misura cautelare.