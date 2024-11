Il nuovo taglio di 100 e 200 che verrà introdotto da maggio avrà particolari caratteristiche studiate per migliorare sicurezza e resistenza

Le ultime banconote sfornate dalla Banca centrale europea, dal taglio di 100 e 200 euro con l'effigie della divinità della mitologia ellenica, vantano qualità eccelse in termini di sicurezza e resistenza.

Possono essere immerse nell’acqua, passate al ferro da stiro e, persino, introdotte in lavatrice: come mostra il video della Bce, gli agenti chimici aggressivi non scalfiscono le banconote che sembrano rimanere intatte.

La Banca centrale europea annuncia che entreranno in circolazione a fine maggio, completando, così, la nuova serie introdotta gradualmente negli ultimi anni a partire dalla banconota da cinque euro (2013).

Banconote a prova di lavatrice e stiro

I nuovi biglietti - la cui resistenza è illustrata da un video della Bce in cui vengono sottoposti a picchi di temperature, stirati, immersi nell'acqua, accartocciati o persino lavati in lavatrice, incorporano le caratteristiche di sicurezza dell'attuale banconota da 50 euro, con il ritratto nella filigrana e nell'ologramma, ma hanno anche elementi nuovi e aggiornati che li rendono più difficili da falsificare.