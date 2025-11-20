Al margine delle assemblee di stamattina i sindacati hanno deciso per lo sciopero di 24 ore e presidi a oltranza

Dopo le assemblee di questa mattina è partita l'occupazione dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto da parte di lavoratori diretti e dell'appalto e sindacati, con presidi a oltranza e blocchi stradali.

Al grido "vergogna, vergogna" gli operai mettono nel mirino governo e commissari, chiedendo la revoca del piano presentato nei giorni scorsi e garanzie certe su decarbonizzazione, futuro produttivo e occupazionale, oltre alla riconvocazione immediata del tavolo a Palazzo Chigi.