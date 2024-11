La tragedia si è consumata a Ponso, in provincia di Padova, nel cortile dell’abitazione della famiglia

Una bimba di un anno e mezzo è stata investita e uccisa oggi dal nonno che a bordo della sua auto stava facendo retromarcia. Il fatto è accaduto al Ponso, in provincia di Padova, nel cortile dell'abitazione della famiglia. Vani i tentativi di soccorso, per la piccola non c’è stato nulla da fare. I carabinieri, giunti sul posto, stanno ricostruendo la dinamica della tragedia.