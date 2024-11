Una professoressa di una scuola media è agli arresti domiciliari con l'accusa di aver fatto sesso con un suo alunno che, all'epoca in cui si sono svolti i fatti, aveva 13 anni. La donna, una 40enne con due figli e un matrimonio finito male, sostiene che quello con il suo studente era un rapporto consenziente.





Secondo quanto emerso finora, nessuno si era accorto della relazione tra l'insegnante e lo studente, né a scuola né all'interno della famiglia del ragazzo. A seguito di alcune segnalazioni, la procura aveva avviato indagini, con pedinamenti, intercettazioni telefoniche e controllo di sms e chat, che hanno portato a chiedere l'arresto per la donna.



È stato al momento della notifica del provvedimento da parte della polizia giudiziaria che la professoressa avrebbe rivendicato che quella tra lei e il suo alunno era una storia d'amore e non di sesso. Ma questo non cambierebbe la sua situazione visto che la legge vieta comunque i rapporti sessuali fra adulti e minori di 14 anni e di 16 se l'adulto è un genitore o un insegnante come in questo caso. La donna ora rischia una pena dai 5 ai 10 anni.