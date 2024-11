Avevano provato a convincerlo in tutti i modi ma lui continuava a rimandare e allora si sono rivolti al tribunale.

"Ti voglio fuori da quella casa". Con queste parole il giudice ha dato ragione ad una coppia di genitori che si sono visti costretti a rivolgersi al tribunale per far andare via dal loro appartamento il figlio trentenne.

La vicenda, che ricorda molto da vicino la trama di Tanguy, commedia francese di qualche anno fa, si svolge a Camillus, negli Stati Uniti. Michael Rotondo, che in Italia sarebbe stato etichettato come "bamboccione", era tornato a vivere a casa dei genitori otto anni fa ma non collaborava e non faceva nulla per trovarsi un lavoro.

I genitori, prima di procedere per vie legali, avrebbero provato in tutti i modi a convincere il figlio a lasciare la sua cameretta. prima con una serie di lettere e poi anche con una proposta in denaro di 1.100 dollari che lui avrebbe intascato senza però andare via da casa.

Alla fine, esasperati, i Rotondo si sono rivolti al giudice che ha dato loro ragione. Il figlio, che si è difeso da solo ha chiesto alla corte di poter restare ancora per altri sei mesi ma il giudice è stato irremovibile.