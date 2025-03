Dopo le numerose accuse di Fabrizio Corona sulla vita privata e le presunte relazioni di Fedez, il rapper ha deciso di agire legalmente ed è pronto a denunciare l’ex re dei paparazzi per stalking. Questa decisione arriva dopo che, nelle scorse settimane, Fedez ha ottenuto l’ammonimento del questore di Milano nei confronti di Corona, per «atti persecutori». Un provvedimento motivato dalle sue ripetute «molestie, diffamazioni e la pubblicazione fraudolenta» di conversazioni private che hanno provocato «un forte stato di ansia e stress emotivo» nel cantante, secondo quanto da lui dichiarato. «Sono terrorizzato dalle falsità che Corona potrà pubblicare contro di me e la mia famiglia», ha detto Fedez.

Le accuse si concentrano sulle rivelazioni fatte da Corona nel suo «programma a pagamento “Falsissimo”», dove si è parlato della separazione tra i Ferragnez, delle presunte amanti di Fedez e degli «insulti» rivolti alla ex moglie, Chiara Ferragni.

Secondo i legali Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci, tutto ciò sarebbe inventato ad hoc per colpire e screditare Fedez. Le azioni di Corona, spiegano i legali, sono tanto gravi e ripetute da configurare il reato di stalking, provocando nel rapper uno stato di ansia e sconforto che persiste ancora oggi, alimentato dalla paura che nuove falsità vengano diffuse a suo danno e a danno della sua famiglia, pur di incrementare gli abbonamenti al programma di Corona.

Nel settembre del 2021, due anni fa, Fedez e Chiara Ferragni, dopo aver sporto due denunce per diffamazione (nel 2020 e 2021), avevano scelto di firmare un accordo transattivo con Corona. Con questo accordo, i Ferragnez ritiravano le querele in cambio dell’impegno dell’ex paparazzo a non fare più commenti offensivi o denigratori nei loro confronti per dieci anni, né a raccontare fatti della loro vita privata. Dopo questa tregua, i rapporti con Corona erano migliorati, tanto che Fedez aveva iniziato a confidarsi con lui. Tuttavia, questa distensione non è durata a lungo. «Mi sono reso conto di aver fatto un grave errore a fidarmi di lui», ha dichiarato Fedez.

Un esempio lampante di ciò è l’episodio del 25 febbraio 2025, quando l’account Instagram di “Falsissimo” ha diffuso un audio di Fedez che sembrava fare riferimento alla sua ex moglie, Chiara Ferragni. Il cantante ha subito precisato che il messaggio vocale era precedente e riguardava un’altra situazione, denunciando che quanto pubblicato da Corona era stato artefatto e distorto.

Tra le altre falsità diffuse da Corona, si trova anche la presunta chiamata a un’amante, Angelica Montini, prima del matrimonio con Chiara Ferragni, durante la quale Fedez avrebbe detto che, se gli fosse stato chiesto, non si sarebbe più sposato. Una versione che, secondo il rapper, è stata costruita ad hoc da Corona. «Ma Fabrizio come cazzo ti è venuto di dire che io 5 minuti prima a quella dicevo “ti voglio”...», aveva commentato Fedez durante un incontro con Corona nel quale quest'ultimo non avrebbe replicato.

I legali di Fedez sostengono che l’obiettivo di Corona fosse esclusivamente quello di guadagnare attraverso il suo programma, pubblicando false notizie per attrarre l’attenzione del pubblico.

Ci sarebbero anche voci su presunti flirt di Fedez con l’artista Sarah Toscano durante il Festival di Sanremo, oltre alla rumorosa indiscrezione che suggerisce un accordo tra Fedez e Corona per simulare una scena drammatica in cui il rapper avrebbe reagito con pianto e insulti nei confronti di sua moglie.

A seguito delle sue azioni, Fabrizio Corona è stato ammonito dal questore Bruno Megale a cessare ogni comportamento illecito e a rispettare la legge. Se dovesse essere accusato di stalking, per l’ex paparazzo potrebbero esserci pesanti conseguenze legali, con una pena che potrebbe arrivare fino a sei anni e mezzo di carcere.