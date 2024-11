Nella località piemontese ci sono due autobotti per rifornire di acqua potabile chi è rimasto senza per la sospensione dell'erogazione in alcune zone

Ferragosto di lavoro a Bardonecchia per ripulire le strade e ripristinare i servizi danneggiati dalla colata di fango e detriti che ha sommerso una parte della città valsusina nella serata di domenica.

Per rifornire di acqua potabile chi è rimasto senza per la sospensione dell'erogazione in alcune zone, a Bardonecchia ci sono due autobotti, una da ieri in piazza De Gasperi, un'altra, in arrivo oggi, in piazza Statuto. «Si sta continuando a lavorare per risolvere i problemi legati all'emergenza idrica - informa un messaggio pubblicato dal Comune sui canali social - ma ci sono ancora diverse segnalazioni di disagi, in particolare nella parte bassa di Bardonecchia».

Intanto si registra un'altra colata detritica in Valle di Susa, una trentina di chilometri più in basso rispetto a Bardonecchia. È caduta - informa la Città metropolitana di Torino - a Giaglione (Torino) sulla strada provinciale 255 della Val Clarea, che è stata chiusa al traffico.

A causare la colata "le forti piogge". La colata «dall'alveo di un rio laterale - spiega la Città Metropolitana - si è riversata sulla strada. I mezzi della Città metropolitana di Torino e delle ditte incaricate sono intervenuti nella notte per aprire un varco e consentire il passaggio, al momento necessariamente limitato, ai mezzi di servizio».