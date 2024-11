Il lavoro può essere dolce, anzi dolcissimo. Parola di Ferrero. La nota multinazionale italiana cerca 90 giudici sensoriali, ovvero assaggiatori per testare le varie tipologie di cacao e granella di nocciola. I semilavorati saranno impiegati nella produzione dei dolci più noti del marchio piemotese. Il lavoro si espleterà per due giorni a settimana, ad Alba. Non è richiesta nessuna esperienza (ovviamente da valutare eventuali intolleranze alimentari).

L'annuncio è stato pubblicato sul portale Openjobmetis. Chi supererà la selezione, seguirà corsi di formazione per educare gusto ed olfatto. Non si tratta di una novità assoluta nel panorama lavorativo. Diverse aziende preferiscono far testare i propri prodotti a semplici consumatori e non dipendenti. Proprio loro, rappresentano i consumatori finali a cui i dolci sono destinati. g.d'a.