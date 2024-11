Zlatan Ibrahimovic sarà ospite fisso al Festival di Sanremo: la conferma alle voci circolate qualche settimana fa è stata data dallo stesso Amadeus, presentatore e direttore artistico del prossimo Festival della Canzone Italiana.

L’attaccante del Milan, sarà dunque sul palco del teatro Ariston per tutte e cinque le serate della rassegna in programma dal 2 al 6 marzo 2021. «È un altro colpo di Sanremo - queste le parole di Amadeus - Ibra non salterà nessuna partita del Milan».

Mercoledì 3, infatti è in calendario Milan-Udinese, ma gli orari dalla sesta giornata di ritorno in poi non sono ancora stati comunicati. Ibrahimovic si aggiunge così alla schiera di calciatori che hanno partecipato come ospiti al Festival della canzone italiana: tra loro Totti, Cassano, Roberto Baggio e lo stesso Cristiano Ronaldo, che nella scorsa edizione presenziò per vedere da vicino la compagna Georgina Rodriguez.