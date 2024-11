Due persone sono morte in un incendio divampato in una abitazione al quarto piano di un edificio a Taranto. Forse a causa di un corto circuito si è originato un rogo che ha interessato i mobili di una stanza e poi si è propagato al resto dell'abitazione. Fiamme altissime, seguite da un denso fumo nero, erano visibili dalle finestre. La donna è stata trovata nell’appartamento mentre l’uomo lungo le scale dello stabile. Indagini per capire l’esatta dinamica dell’incidente.