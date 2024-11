Ancora un'aggressione in un istituto scolastico dove una coppia di genitori ha sferrato un pugno contro un insegnate dopo aver appreso che il figlio era stato bocciato.

L'episodio è avvenuto in una scuola della periferia romana dove la coppia di genitori ha iniziato a litigare violentemente con il preside dell'istituto dopo aver appreso della bocciatura del figlio. Poco dopo è intervenuto un professore che ha cercato di difendere il collega ma, per tutta risposta, è stato colpito con un pugno. Il docente è stato portato in ospedale per le cure e gli sono stati dati 8 giorni di prognosi.