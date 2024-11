La polizia finlandese è intervenuta in risposta ad una sparatoria in una scuola a Vantaa, cittadina a pochi chilometri a nord di Helsinki. Coinvolti e feriti tre dodicenni. Tra loro il ragazzino responsabile della sparatoria, arrestato "in modo pacifico", che era in possesso di un'arma da fuoco.

L'allarme è partito all'apertura dell'orario scolastico, alle 9:08 ora locale, le 8:08 ora italiana. La polizia è sul posto, lo riportano diversi media finlandesi.