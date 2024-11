In tanti aspettavano la notizia. Persino Luciana Littizzetto ci ha scherzato su durante la scorsa puntata di Che tempo che fa. L’ultimo Royal baby è nato. Per settimane la data prevista della nascita dell’erede dei duchi del Sussex è stata un’informazione riservata, ma dopo un’anticipazione data da Sky, seguita da un comunicato ufficiale di Buckingham Palace, il principe Harry ha prima fatto sapere via social questa mattina che sua moglie Meghan Markle fosse in travaglio e poi che fosse venuto alla luce un bel maschietto.

Top secret il nome

L’ultimo nato di casa Windsor, settimo in linea di successione della monarchia britannica, pesa ben 3,360 kg. Di lui però non si sa ancora il nome.

Il piccolo e la madre stanno bene e pare che insieme ai neo genitori ci sia anche la madre di lei, arrivata dall’America qualche settimana fa. La nascita del primo “Black Prince” non è certo l’ultima delle novità della casa reale britannica: pare infatti che la coppia voglia andare a vivere in Africa per un periodo, non appena il piccolo sarà svezzato. Altre indiscrezioni, invece, vorrebbero i duchi del Sussex cercare casa in California per passare più tempo con Dora, la madre di Meghan.

La controversia delle prime foto ufficiali

A poche ore dalla nascita già molte sono quindi le aspettative sul più giovane principe di casa Windsor, a partire dall’attesa per le sue prime foto ufficiali che, a quanto pare, vedremo su Vogue. Meghan infatti avrebbe deciso di non prestarsi alle tradizionali foto fuori dall’ospedale, ma di posare con suo figlio per la rivista «non appena si sentirà pronta», rendendo questo evento quasi “Hollywoodiano”. La duchessa del Sussex rompe, dunque, un’altra delle convezione reali, visto che non ha tenuto in considerazione la volontà di sua maestà Elisabetta. Ma ormai è chiaro ai molti che Meghan non è amante del protocollo reale: americana, ex-attrice di Hollywood, bi-razziale, divorziata, femminista, attivista dei diritti umani.

Ad ogni modo la coppia è naturalmente elettrizzata per questa nascita, soprattutto papà Harry che si dice molto orgoglioso di sua moglie e di essere «al settimo cielo». «Questa piccola cosa è qualcosa per cui vale la pena vivere», ha dichiarato ancora il principe.