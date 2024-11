Un crollo si è verificato stamani in un cantiere a Firenze, in via Mariti, alla periferia della città dove è in corso la costruzione di un supermercato: avrebbe ceduto un solaio. Secondo le forze dell’ordine ci sono tre operai morti, tre estratti vivi dalle macerie e ancora tre dispersi. I tre operai estratti vivi sono stati portati all'ospedale di Careggi: due in codice rosso e uno in giallo secondo quanto appreso. Sul posto mezzi del 118, vigili del fuoco e polizia.

Sarebbero 8 le persone coinvolte, secondo quanto fa sapere il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sui social. «Il nostro sistema regionale sta intervenendo per un crollo di impalcatura in un cantiere a Firenze in via Mariti - scrive Giani -. Al momento risultano 8 persone coinvolte». «Ci sono purtroppo delle persone senza vita» riferisce Giani confermando che «tre persone sono state estratte vive e trasportate al nostro ospedale di Careggi».

«Tutte le forze - aggiunge - stanno lavorando al massimo per estrarre altre 3 persone al momento sotto le macerie». «Si cercano ancora tre operai che non danno segnali e le speranze sono ridotte a lumicino. Altri tre operai sono stati estratti vigili e presenti e sono ricoverati in codice giallo. Più problematica è la situazione per altre due persone estratte, però presumibilmente sono in stato di fine vita».