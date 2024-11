Il camion di proprietà di un produttore di caramelle è finito contro la barriera della A2 tra Wrzesnia e Slupca, bloccando il tratto in entrambe le direzioni

Un'autocisterna che trasportava dodici tonnellate di cioccolata calda si è ribaltata in autostrada, nell'ovest della Polonia, vicino Poznan, trasformando l'asfalto in un morbido fiume marrone. Il camion di proprietà di un produttore di caramelle è finito contro la barriera della A2 tra Wrzesnia e Slupca, ribaltandosi su un lato e bloccando l'autostrada in entrambe le direzioni. La cioccolata, prima di solidificarsi, è stata sparsa sulla carreggiata dalle ruote delle automobili per diversi chilometri. Il conducente – riporta l’agi - se l'è cavata con un braccio rotto ed è ora in ospedale.

