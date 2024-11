Irregolarità ai fondi delle monoposto, questa la violazione decretata dalla Fia per il britannico della Mercedes e per il monegasco della Ferrari.

Cambia il podio del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula Uno. Arriva la squalifica per Lewis Hamilton (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari) da parte della Fia per violazione del Regolamento Tecnico della Formula 1 a seguito dei controlli sulle macchine (irregolarità ai fondi delle monoposto e squalifica dal GP Usa per mancata osservanza dell'Articolo 3.5.9). Il pilota della Mercedes, giunto secondo perde il podio, con il ferrarista Carlos Sainz che diventa terzo.

In un comunicato la FIA dopo la gara scriveva sulla «presunta - fino a quel momento - inosservanza del regolamento da parte di due monoposto. Irregolarità relative al fondo delle macchine che la nota a firma di Joe Bauer (The FIA Formula One Technical Delegate) ha spiegato così: «Sulle vetture numero 16 e 44 è stato effettuato un controllo del pavimento (fondo) e al pattino (plank)».

Alcune ore dopo è arrivata la decisione con la squalifica per Hamilton e Leclerc con il podio che cambia ufficialmente. Ad Austin la classifica è stata riscritta con Verstappen primo, Norris secondo e Sainz terzo. Una gioia "posticipata" per il pilota spagnolo della Ferrari, che aveva chiuso ai piedi del podio.