La decisione è stata presa dopo una riunione tra funzionari della F1, del Gran Premio e le autorità regionali tenutasi questa mattina. La gara era in programma domenica 21 maggio

La sesta prova del campionato Mondiale di Formula 1, ovvero il Gran Premio di Imola e dell'Emilia Romagna, inizialmente programmata per domenica 21 maggio sul circuito Enzo e Dino Ferrari, non si terrà a causa delle intense piogge che hanno colpito la regione.

Dopo una riunione tra funzionari della F1, del Gran Premio e le autorità regionali tenutasi questa mattina, è stato deciso di annullare la gara. La sicurezza degli spettatori è stata una delle principali preoccupazioni, data l'impossibilità di garantire un flusso sicuro per le oltre 160mila persone in entrata e uscita dal circuito per il weekend di gara.

«È stato deciso l'annullamento del gp di Imola. Al 99% si recupererà nel 2026 dopo la proroga del contratto» ha detto all'agenzia di stampa LaPresse il presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani. In mattinata, lo stesso ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini aveva chiesto il rinvio della gara di Formula 1 in programma nel weekend per favorire i soccorsi nelle zone colpite dal maltempo.