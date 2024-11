Intanto l'ambasciatore russo in Gran Bretagna ha assicurato che il Cremlino non ha intenzione di utilizzare armi tattiche nucleari: «Nella nostra dottrina non vengono impiegate in conflitti come questo»

Le forze di Mosca avanzano nell'Est ucraino e confermano di aver conquistato Lyman, i ceceni di aver preso Severodonetsk. Nella notte il leader della Cecenia Ramzan Kadyrov, sul suo canale Telegram ha fatto sapere: «Severodonetsk è sotto il nostro completo controllo. La città è stata liberata. I residenti possono stare tranquilli: d'ora in poi non saranno più in pericolo».

Intanto, mentre nel Donbass infuria la battaglia, la diplomazia corre lungo il filo del telefono. Ieri da Parigi e Berlino parte così l'ennesima offensiva verso il Cremlino, con Emmanuel Macron e Olaf Scholz che invitano Vladimir Putin a intavolare «negoziati seri e diretti» con Voldymyr Zelensky.

E allo zar strappano una timida apertura: «La Russia è pronta a riprendere il dialogo con l'Ucraina», assicura, dicendosi anche disponibile a facilitare soluzioni sul fronte della crisi del grano. Ma su un punto il presidente russo non transige: «Basta inviare armi all'Ucraina».

29 MAGGIO

20.00 - Zelensky rimuove il capo della sicurezza di Kharkhiv: «Non ha difeso la città»

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rimosso il capo della sicurezza a Kharkiv, in quanto a suo avviso «non ha lavorato per la difesa della città». 19.15 - Donetsk, «115 minatori bloccati sottoterra» A causa del blackout in corso nella regione di Donetsk 115 minatori sono bloccati sottoterra. Lo rivela il sindaco della città di Kramatorsk. Lo riporta il Kiev Independent, specificando che le autorità locali sono al lavoro per riportarli in superficie.

16.00 - Kiev: «Il 31% della regione di Kharkiv è temporaneamente occupato dai russi»

«Oggi, il 31% del territorio della regione di Kharkiv è temporaneamente occupato dagli invasori russi, mentre il 5% è stato liberato». Lo ha affermato il capo dell'amministrazione militare regionale di Kharkiv Oleh Synegubov durante un incontro sulla situazione nella regione e nella città presieduto dal presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Lo riporta Unian. 15.30 - Zelensky lascia Kiev e visita le truppe a Kharkiv Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha visitato le truppe ucraine nella regione di Kharkiv, bombardata anche oggi dai russi. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visitato i soldati impegnati in prima linea sul fronte di Kharkiv. "Provo un orgoglio sconfinato per i nostri difensori - ha scritto su Telegram postando foto dell'incontro -, ogni giorno, rischiando la vita, combattono per la libertà dell'Ucraina. Grazie a ciascuno di voi per il vostro servizio".

13.00 - Forti esplosioni a Kharkiv

Sono state udite a Kharkiv, nell'est dell'Ucraina: lo riporta Canale 24. L'allarme nella città è scattato alle 13:32 ora locale (le 12:32 in Italia) e subito dopo ci sono state le esplosioni.

12.45 - Sale a sei il numero di persone uccise a Severodonetsk

Sale il numero dei morti nel corso degli attacchi russi della notte scorsa. Lo dice Roman Vlasenko, capo del distretto di Severodonetsk, nella regione orientale di Luhansk, intervenendo su Bfmtv.

12.30 - Mariupol, continua il saccheggio del metallo da parte dei russi

Lo denuncia Petr Andriyschenko, consigliere del sindaco di Mariupol, su Telegram. Ieri al porto, rende noto, con la scorta dei militari russi, ha attraccato la nave "Slavutych" registrata a Rostov sul Don. E' il secondo giorno che continua il carico, ha aggiunto, precisando che il porto di consegna dovrebbe essere quello di Rostov. La denuncia era partita ieri da Lyudmilla Denisova, commissaria parlamentare ucraina per i diritti umani, attraverso la sua pagina Telegram: "Dopo il grano, ora i russi portano via il metallo dai territori ucraini", aveva affermato attribuendo a questo fatto la scelta di sminare una parte del porto della città.

12.15 - Combattimenti nell'area di Severodonetsk: 2 bambini fra i morti

"La situazione è ancora più difficile" rispetto a ieri e "il nemico continua ad attaccare": ha detto oggi il capo dell'amministrazione militare della regione di Lugansk, Serhiy Gayday, sottolineando che 60 case sono state distrutte nella regione e due persone, inclusi due bambini, sono state trovate morte tra le macerie.

7.30 - Ambasciatore russo Gb: «Mosca non utilizzerà armi nucleari»

La Russia non intende utilizzare armi nucleari tattiche in Ucraina. Lo ha assicurato l'ambasciatore russo nel Regno Unito, Andrey Kelin, in un'intervista con la Bbc. Kelin ha spiegato che, "secondo la dottrina militare russa", questo tipo di armi "non viene utilizzato in conflitti come questo". La Russia ha disposizioni molto rigide per il loro utilizzo, ha continuato, soprattutto quando è minacciata l'esistenza dello Stato. "Non ha nulla a che fare con l'operazione in corso".

7.00 - Kiev, ospedali Crimea curano forze russe e non civili

"Nella Crimea occupata agli ospedali è stato ordinato di dare la priorità ai soldati russi feriti rispetto ai pazienti civili", afferma lo Stato maggiore delle forze armate ucraine, citato dall'agenzia Ukrinform. "A causa delle molte vittime nelle forze nemiche - si legge in un comunicato -, le autorità occupanti in Crimea hanno ordinato di rimuovere i pazienti civili dagli ospedali locali per liberare i letti ai soldati feriti. E il sangue dei donatori viene raccolto in modo intensivo".

6.30 - Media Kiev, ucciso comandante battaglione aereo russo

Le forze armate ucraine sostengono di aver eliminato il comandante di un battaglione d'assalto aereo russo del 104esimo reggimento d'assalto aereo, il tenente colonnello Alexander Dosyagaev. Secondo quanto riporta l'agenzia Ukrinform, l'annuncio è stato dato dal Dipartimento per le comunicazioni strategiche delle Forze armate ucraine.