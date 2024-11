Sette persone in condizioni critiche. L’aereo è stato dirottato a Bangkok e ha effettuato un atterraggio di emergenza. Il velivolo in soli 5 minuti ha perso 2 mila metri di quota

È di un morto e oltre trenta feriti il bilancio delle forti turbolenze che hanno interessato il volo della Singapore Airlines in viaggio da Londra a Singapore. L'aereo, un Boeing 777-300ER, è stato dirottato su Bangkok e ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto di Suvarnabhumi poco dopo le 15:45 ora locale.

Sul volo viaggiavano 211 passeggeri e 18 membri dell'equipaggio, di questa 18 persone sono state portate in ospedale e 7 sono in condizioni critiche, mentre altre 12 hanno ricevuto cure sul posto. «La Singapore Airlines porge le sue più sentite condoglianze alla famiglia del deceduto», ha scritto la compagnia in una nota. La vittima è un uomo britannico di 73 anni, che soffriva di problemi cardiaci. Viaggiava con la moglie, che è stata portata in ospedale.

Panico tra i passeggeri

Secondo quanto afferma India Today, in soli cinque minuti l'aereo è sceso bruscamente di circa 2000 metri, passando dall'altitudine di circa 11.300 a 9500 metri. Sul social X circolano le prime immagini scattate dai passeggeri a bordo dell'aereo colpito da violente turbolenze. Le foto catturano il panico del volo SQ321, decollato dall'aeroporto londinese di Heathrow alle 22.30 di ieri (ora di Londra, le 00.30 italiane). Sul Boeing 777-300ER si vedono cappelliere ammaccate, oggetti vari sparsi sul pavimento e mascherine d'ossigeno d'emergenza pendere sopra i sedili.