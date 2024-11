All'esordio in una competizione olimpica è una delle favorite nei 400 metri, ma la 25enne tedesca è riconosciuta come una delle atlete più belle e sexy del mondo

Forza, grazia e bellezza: Alica Schmidt è una delle figure di spicco nell'atletica leggera mondiale. La bionda venticinquenne, nata a Worms in Germania, è riconosciuta anche come una delle atlete più belle e affascinanti del mondo. Il suo magnetismo e il suo carisma hanno catturato l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo, facendola diventare un’icona di stile e glamour.

Alica ora è pronta per affrontare una sfida. Dopo anni di duro lavoro, sacrifici e dedizione parteciperà ai Giochi Olimpici di Parigi previsti per la prossima estate. Sarà la sua prima Olimpiade, un momento sognato da ogni atleta sin da quando si inizia a intraprendere l'attività sportiva. Ora la bella Alica Schmidt, tra le favorite nei 400 metri, avrà finalmente l’opportunità di gareggiare al più alto livello e rappresentare il suo paese in uno degli eventi sportivi più prestigiosi al mondo. Continua a leggere su LaCity Mag