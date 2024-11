È stato trovato il corpo della dodicesima vittima dell'alluvione di Ischia. Il cadavere è stato recuperato dai vigili del fuoco nella zona del parcheggio del Rarone, ai piedi di via Celario, dove è confluita gran parte della frana staccatasi dal monte Epomeo. Il corpo è in via di identificazione da parte dei Carabinieri della Compagnia di Ischia, anche se è noto che l'ultima dispersa è Maria Teresa Arcamone.

