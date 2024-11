È morto in Francia l'ex presidente francese Jacques Chirac. Presidente della Repubblica dal 1995 al 2007, Chirac aveva 86 anni. Si era ritirato da diversi anni dalla politica e della vita pubblica. Viveva con la moglie Bernadette Chodron de Courcel nella sua casa a Parigi. Nel 2005 fu vittima di un ictus e prima di lasciare l'Eliseo fu costretto a diversi ricoveri in ospedale. Negli ultimi tempi era apparso pochissimo in pubblico. La notizia è stata data alla France Presse dal genero, Frèdèric Salat-Baroux, marito della figlia Claude: «Il presidente Jacques Chirac si è spento questa mattina nel cerchio della sua famiglia, pacificamente».

Il cordoglio dei membri del governo

L'Assemblea nazionale e il Senato francesi hanno osservato un minuto di silenzio per rendere omaggio all'ex presidente: «Abbiamo appena appreso della morte di Jacques Chirac, vi chiedo gentilmente di rendere omaggio alla sua memoria osservando un minuto di silenzio», ha detto il presidente dell'Assemblea, Richard Ferrand. I deputati e i membri del governo presenti si sono alzati prima di sospendere temporaneamente i lavori.

La sua carriera politica

Fondatore dei due principali partiti del centro-destra francese, il Raggruppamento per la Repubblica e l'Unione per un Movimento Popolare, Jacques Chirac è stato primo ministro dal 1974 al 1976, dal 1986 al 1988 con François Mitterrand e sindaco di Parigi dal 1977 al 1995.

Nel 1995 è stato eletto ventiduesimo presidente della Repubblica francese. Rieletto nel 2002 la sua presidenza fu segnata dall'adozione dell'euro, dal taglio del mandato presidenziale da sette a cinque anni, dalla fine del servizio militare e dal rifiuto di intervenire in Iraq a fianco degli Usa nel 2003.

Nel marzo 2007, in un messaggio, Chirac ha annunciato la sua intenzione di non candidarsi per un terzo mandato presidenziale e ha dichiarato il suo sostegno a Nicolas Sarkozy.