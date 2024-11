È un giorno di lutto per la musica. È morto la notte scorsa nella sua abitazione a Roma Fred Bongusto, vero nome Alfredo Antonio Carlo Buongusto. Il cantante, che aveva 84 anni, era malato da tempo.

In una nota l'ufficio stampa del cantante scrive che «la notte scorsa, alle 3,30 circa, ha cessato di battere il cuore di Fred Bongusto». Il celebre artista, nato a Campobasso, aveva compiuto 84 anni il 6 aprile scorso. Da qualche tempo aveva problemi di salute. I funerali saranno celebrati a Roma, lunedì 11 novembre, alle 15, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, la Chiesa degli artisti in piazza del Popolo.

La carriera di Fred Bongusto

“Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare… ” con queste parole Bongusto conquistò il cuore degli italiani. Con la sua voce calda e le sue canzoni romantiche divenne popolarissimo tra gli Anni 60 e 70 ponendosi alla stregua di cantanti come Frank Sinatra. Il primo successo risale al 1962 con il 45 giri “Bella bellissima”.Inarrestabile poi la sua scalata al successo con titoli come “Tre settimane da raccontare”, “Malaga”, “Amore fermati”, “Doce doce, “Frida”, “La mia estate con te”. L’artista è stato anche compositore per più di trenta colonne sonore cinematografiche come “Il tigre” di Dino Risi e film cult “Malizia” e “Peccato veniale” di Salvatore Samperi. Inoltre ha Bongusto ha partecipato a due Festival di Sanremo: il primo nel 1986 con “Cantare” per poi tornare nel 1989 con “Scusa”.

Nel marzo del 2005 il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi consegna a Bongusto targa d’argento per i 50 anni di carriera, mentre il 2 giugno 2005, in occasione della Festa della Repubblica, viene insignito dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi dell’onorificenza di Commendatore ordine al merito della Repubblica Italiana.