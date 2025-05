Friedrich Merz è stato eletto cancelliere dal Bundestag al secondo turno.

Hanno preso parte alla seconda votazione 618 parlamentari, Merz ha ottenuto 325 voti, la maggioranza richiesta era di 316, vale a dire la metà più uno dei componenti dell'aula.

I voti contrari sono stati 289, un astenuto e tre schede nulle. Questa mattina nel corso della prima votazione avevano votato 621 parlamentari, Merz aveva ottenuto 310 voti a favore, 307 voti contrari, tre astenuti e una scheda nulla, mancando dunque il quorum necessario. La maggioranza di Cdu-Csu e Spd dispone di 328 parlamentari.

Merz non aveva raggiunto la maggioranza per essere eletto al primo scrutinio. Gli erano mancati 18 voti dalle file della sua maggioranza. Per il leader dell'Unione avevano votato 310 parlamentari a favore, 307 contro, 3 si erano astenuti e un voto era risultato non valido. I gruppi parlamentari della cosiddetta piccola Grosse Koalizion, formata da Unione (Cdu-Csu)e Spd avrebbero avuto 328 voti a disposizione. Merz ha ricevuto soltanto 310 voti favorevoli al primo turno invece dei 316 necessari per avere la maggioranza.

Merz ha accettato l'elezione al Bundestag, accolta con un forte applauso della sua maggioranza. Il cancelliere uscente Olaf Scholz è stato il primo a congratularsi. Anche i leader di Alternative fuer Deutschland si sono congratulati con il leader dell'Unione che sta stringendo le mani di tutti i parlamentari in fila per salutarlo.

"Congratulazioni per la tua elezione, caro Friedrich Merz. Con te, un amico comprovato e un esperto di Europa si trasferisce alla Cancelleria. Lavoreremo insieme per un'Europa forte e più competitiva. Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con te!" Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.