L'incidente si è verificato a Nettuno. Il giovane è stato invece trasportato al Bambino Gesù di Roma ma non sarebbe in pericolo di vita

In fuga su uno scooter rubato col figlio 13enne, è morto a Nettuno in uno scontro con un'auto. In sella a uno scooter rubato, un uomo è fuggito alla vista della volante della polizia Anzio 1 senza fermarsi allo stop. Videnov Valeri Naumov, 48enne di nazionalità bulgara, non ha potuto evitare l'impatto con una macchina che passava in quel momento in via Comastri, a Nettuno, vicino Roma.

I sanitari del 118 sul posto non hanno potuto che constatare il decesso dell'uomo, mentre il figlio è stato invece trasportato al Bambino Gesù di Roma. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. Illeso ma sotto shock l'uomo al volante della macchina che a seguito dell’incidente ha dichiarato ai poliziotti: «Mi sono arrivati addosso a tutta velocità».