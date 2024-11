È accaduto intorno a mezzogiorno, coinvolte due italiane e una francese. Sono state tutte trasportate in ospedale

Un fulmine si è abbattuto sulla spiaggia di Alba Adriatica (Teramo) piena di turisti. Coinvolte tre bagnanti, una di loro è rimasta ferita gravemente: è stata caricata dall'elisoccorso per essere trasferita all'ospedale di Teramo. Il fatto è avvenuto intorno a mezzogiorno.

La ferita più grave è una 42enne di Sant'Omero (Teramo), trasportata in elicottero a Teramo. Colpite anche una 44enne di Giulianova, (Teramo) ricoverata nel locale nosocomio, ed una 64 enne di nazionalità francese, trasportata a Teramo, ma entrambe fuori pericolo. Il fulmine si è scaricato sulla battigia, dove le tre donne passeggiavano, ma non in acqua dove le conseguenze probabilmente sarebbero state peggiori.