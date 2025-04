Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky si sono incontrati oggi per un breve ma significativo colloquio nella Basilica di San Pietro, poco prima dei funerali di Papa Francesco. L’incontro, della durata di circa 15 minuti, è stato confermato da un portavoce di Zelensky, citato da Reuters, che ha aggiunto che i due leader hanno concordato di rivedersi più tardi nella giornata per proseguire i colloqui.

Le immagini diffuse dall’ufficio del presidente ucraino mostrano Trump e Zelensky seduti l’uno di fronte all’altro in una sala di marmo, senza la presenza di assistenti o consiglieri. Un momento riservato e simbolico, che ha avuto luogo in un contesto carico di solennità. Non sono stati resi noti i contenuti della conversazione, ma la scelta del luogo e del momento sottolinea l’importanza del dialogo in una fase delicata per l’equilibrio internazionale. Il portavoce della presidenza ucraina ha successivamente riferito che Zelensky e Trump "si sono accordati" per un secondo incontro oggi pomeriggio. Kiev accoglie con favore il primo scambio "costruttivo" tra Zelensky e Trump avvenuto prima dell'inizio dei funerali di Francesco. Lo riferisce la presidenza ucraina. Inoltre il presidente ucraino ha avuto un incontro a margine dei funerali del Papa con Trump, Macron e Starmer.