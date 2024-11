Le guerre in Ucraina e in Medio Oriente, la Cina sempre più assertiva dal punto di vista economico e militare, Africa e migrazioni, Intelligenza artificiale. C'è tutto questo e molto altro nell'agenda del 50mo vertice del G7 che si apre oggi, giovedì 13 giugno, e si conclude sabato 15 a Borgo Egnazia, resort in provincia di Brindisi, in Puglia. Ad accogliere i leader una Giorgia Meloni rafforzata dal successo alle elezioni europee, che ha invece fiaccato Emmanuel Macron ed Olaf Scholz, mentre Joe Biden - che ripartirà già venerdì sera - è in piena campagna elettorale, così come Rishi Sunak, che difficilmente sarà ancora premier dopo il 4 luglio.

La giornata di oggi sarà dedicata all'Ucraina, presente il presidente Volodymyr Zelensky, che con il presidente americano firmerà un accordo bilaterale sulla sicurezza e terrà una conferenza stampa congiunta. Sul tavolo del G7 anche nuove sanzioni alla Russia. Nel mirino anche la Cina e la fornitura di tecnologia duale che Mosca usa nella guerra contro Kiev, secondo la bozza di dichiarazione circolata nelle ultime ore. E il 'dossier' cinese sarà sul tavolo anche per la questione della cosidetta 'sovraccapacità' dell'industria, delle accuse di distorsione del mercato e di concorrenza sleale, che Pechino contesta, come anche oggi, dopo che l'Ue ha deciso l'imposizione di dazi contro le sue auto elettriche.

Altro tema che la premier ha voluto inserire fortemente in agenda quello dell'Intelligenza artificiale, sessione nella quale interverrà il Papa, atteso in presenza in Puglia venerdì, primo Pontefice a partecipare a un vertice nella storia del G7. Obiettivo della presidenza è di proporre un approccio bilanciato e centrato sull’uomo, mantenendo alta l’attenzione sull’impatto dell’Ia sull’occupazione.

Ecco una sintesi del programma del G7 in Puglia:

GIOVEDÌ 13 GIUGNO

- 10.30: Arrivo dei leader, accolti dalla premier

- 11.00: Foto di famiglia

- 12.45: Seconda sessione formato G7 sul Medio Oriente

- 14.15: Terza sessione, prima in formato G7 con Zelensky, poi solo G7 sull'Ucraina

- 16.00: Incontri bilaterali

- 17.00: evento G7 su Partnership for global infractructure and investment

- 18.05: Cerimonia delle bandiere - 18.15: Foto di famiglia

- 20.30: Cena offerta dal presidente Sergio Mattarella al Castello Svevo di Brindisi

VENERDÌ 14 GIUGNO

- 9.30: Quarta sessione in formato G7 sulle migrazioni

- 11.30: Quinta sessione formato G7 su Indopacifico e sicurezza economica

- 13.30: Arrivo del Santo Padre, accolto da Meloni

- 14.00: Sesta sessione con il Papa e gli outreach su Ia, energia, Africa-Mediterraneo

- 17.30: Foto di famiglia con papa Francesco - 17.45: Incontri bilaterali

- 18.45: Sessione finale del vertice in formato G7, adozione delle conclusioni finali - 20.30: Esibizione musicale con Bocelli e spettacolo di danza nella Piazzetta del Borgo

SABATO 15 GIUGNO

- 9.30: Incontri bilaterali

- 14.00: Conferenza stampa conclusiva della presidenza italiana.