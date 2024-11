Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è stato eletto all'unanimità presidente di Anci, l'associazione nazionale dei Comuni italiani, dall'assemblea in corso a Torino, a Lingotto fiere.

Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti è stato eletto invece, all'unanimità, presidente del Consiglio nazionale.

Le parole di Manfredi dopo l’elezione

«Alla premier dico che deve vedere nei sindaci degli interlocutori leali, concreti, che vogliono essere interlocutori privilegiati del governo e noi arriveremo con proposte serie e unitarie. Quindi ci aspettiamo, e sono molto fiducioso che questo avvenga, un'interlocuzione diretta, forte con la premier e con il governo». Così, a margine della sua elezione a presidente nazionale di Anci, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

«Noi rapidamente costruiremo un'agenda dei Comuni con una serie di proposte concrete - ha annunciato - che sottoporremo alla premier e sono convinto che riusciremo a trovare una strada comune per realizzarle».

Le congratulazioni di Occhiuto

«Congratulazioni al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, eletto presidente dell’Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani. Nella certezza che saprà ricoprire con autorevolezza e senso delle istituzioni un ruolo così cruciale per la vita dei cittadini e degli enti territoriali, gli auguro buon lavoro per questo nuovo e prestigioso incarico». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia.

Fiorita: «Con Manfredi condividiamo contrasto al Governo

Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha espresso «sincere felicitazioni» e «calorosi auguri di buon lavoro» a Gaetano Manfredi. «Conosco da tempo - afferma Fiorita - Gaetano Manfredi, sin da quando abbiamo condotto entrambi, a distanza di pochi mesi e con successo, le nostre rispettive campagne elettorali. Le sue doti di sindaco sono fuori discussione, così come il suo impegno in battaglie di più ampio respiro politico, che ci hanno visti insieme contrastare la nefasta autonomia differenziata voluta dalla Lega, per difendere il Mezzogiorno e per scongiurare la sua definitiva emarginazione. Con Manfredi condividiamo il contrasto all'attuale Governo in carica e alle sue politiche, segnatamente quelle che con ogni probabilità infliggeranno ulteriori tagli e sacrifici agli enti locali, con le inevitabili ricadute negative sui cittadini a cui i Comuni devono assicurare servizi primari ed essenziali. Da questo punto di vista non ho dubbi che la presidenza Manfredi darà ad Anci un ruolo da protagonista, in difesa delle comunità che ciascuno di noi è chiamato ad amministrare».