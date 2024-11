Il felino di sei chili morto dopo il volo. La vittima chiede un risarcimento per le lesioni

E' finito in ospedale con un trauma al collo e una prognosi di 30 giorni dopo che un gatto, cadendo da un balcone dell'ottavo piano, gli è finito addosso. I fatti risalgono allo scorso anno ma la settimana prossima il ferito e la padrona del gatto compariranno davanti al giudice di pace che dovrà stabilire se esistono i presupposti per riconoscere un risarcimento alla vittima.





Teatro della singolare vicenda Torino, nei pressi del mercato di zona Santa Rita. L'uomo, un 56enne di Chieri, comune alle porte del capoluogo, stava passeggiando quando da un balcone dell'ottavo piano è precipitato il gatto che lo ha centrato in pieno. Il felino, che pesava circa 6 chili, è morto dopo la caduta mentre l'uomo è finito in ospedale con un trauma alla cervicale.

La padrona del gatto, che era già stata multata dalla polizia municipale per omesso controllo dell'animale, deve adesso rispondere delle lesioni procurate all'uomo. La tesi dell'accusa è che la donna non abbia preso le misure necessiarie per evitare la fuga e la caduta del suo animale domestico.