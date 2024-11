Il primo ministro del Qatar Mohammed Al Thani, che ha preso parte ai colloqui a Doha, ieri sera, dopo il primo round di incontri, ha telefonato al ministro degli Esteri iraniano per aggiornarlo sugli sviluppi e sulla necessità di mantenere la calma nella regione per consentire il proseguimento dei negoziati. Questo aggiornamento all'Iran vive valutato dai commentatori come un coinvolgimento indiretto di Teheran nei negoziati con Hamas e e Israele, e gli sforzi diplomatici di Stati Uniti, Qatar e Egitto per impedire all'Iran e a Hezbollah di attaccare Israele durante gli incontri mettendo a rischio la tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi.