VIDEO | A quasi due anni dal crollo del Morandi, un mezzo civile transita sulla nuova costruzione. A bordo l'amministratore delegato del gruppo che sta realizzando i lavori, la cui fine è prevista per gli ultimi giorni di luglio

A quasi due anni dal tragico crollo del ponte Morandi, per la prima volta un’auto questa mattina ha attraversato la nuova infrastruttura che unisce il levante e il ponente della città di Genova.

A bordo del veicolo c'era Pietro Salini, amministratore delegato di Webuild, il gruppo delle grandi opere che ha realizzato il nuovo ponte e sta portando a termine i lavori con Fincantieri e Italferr.

«Quello di oggi è stato il primo attraversamento di un’automobile civile sul viadotto», ha spiegato una nota. Anche durante la visita le attività sull’impalcato sono proseguite senza sosta con l'obiettivo di terminare i lavori entro la fine di luglio. «Passeggiare qui sopra oggi – ha detto Salini – è un’emozione unica. Racconta tutto lo sforzo e la passione di questi mesi, ma racconta anche che in Italia le grandi opere si possono fare e si possono fare in tempi brevi».

La soletta in calcestruzzo sul ponte, terminata in meno di due settimane, è stata ormai completata. Ora vengono montati i pannelli fotovoltaici che assicureranno l’autonomia energetica del ponte.

Già sabato scorso, il governatore ligure Giovanni Toti e il commissario per la ricostruzione del viadotto e sindaco di Genova Marco Bucci erano andati sul ponte per la prima volta dalla sua costruzione. Avevano parcheggiato le auto e lo avevano attraversato a piedi. Oggi in visita sul ponte anche il leader della Lega Matteo Salvini.