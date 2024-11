Della ragazzina non si avevano più notizie da sabato scorso, quando era uscita di casa per andare a trovare un'amica. Oggi la terribile scoperta

Luise F. era scomparsa sabato scorso a Coblenza in Gemania, dopo essere stata da un'amica. Oggi la drammatica svolta nel caso. Il corpo della dodicenne è stato ritrovato in un bosco a pochi chilometri di distanza dal percorso che la bambina avrebbe dovuto fare per tornare a casa. Secondo quanto riportato dai media tedeschi tra cui Dpa, la ragazzina sarebbe stata uccisa da due coetanee di 12 e 13 anni.