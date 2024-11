Ci hanno scommesso su e sono stati baciati dalla fortuna. Hanno giocato al lotto, sulla ruota di Napoli, il 19 e il 3, giorno e mese di nascita di Pino Daniele, e qualcuno ha azzeccato cinque ambi vincendo ben 125mila euro. Ma non è il solo: una persona che ha puntato su quei numeri insieme al 67 ha vinto complessivamente 90mila euro. E ancora, in provincia di Salerno il 19 e il 3 più l'8 hanno fatto vincere quasi 50mila euro al fortunato scommettitore.

Era la settimana del maxi-concerto in onore del bluesman napoletano scomparso nel 2015 che si terrà oggi allo stadio San Paolo di Napoli e in molti hanno tentato la fortuna giocando con la sua data di nascita. E sono stati premiati. Tutti quelli che non hanno avuto la stessa "intuizione" si potranno consolare guardando la diretta del concerto stasera su Rai Uno alle 20,30.