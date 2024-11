Si è svolto a Roma un incontro tra il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur) Lorenzo Fioramonti e il presidente dell’Unicef Italia Francesco Samengo, alla presenza del direttore generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del Miur, Giovanna Boda, e del membro del Consiglio direttivo dell’Unicef Italia, Patrizia Surace.



«Nell’incontro è stata ribadita la stretta collaborazione tra il Miur e l’Unicef Italia su molti temi, intesa già suggellata dalla firma del Protocollo di intesa triennale dell’’ottobre 2018 per coinvolgere più di 1.200 scuole di ogni ordine e grado che aderiscono al Progetto Unicef ‘Scuola Amica dei bambini e dei ragazzi”, al recente concorso rivolto alle scuole “#Convenzione30: a te la parola”

finalizzato a promuovere la conoscenza della Convenzione sui diritti dell’infanzia e l’adolescenza, di

cui domani ricorre il 30° anniversario dall’approvazione da parte dell’Assemblea generale delle

Nazioni Unite. Domani, 20 novembre, in occasione della Giornata internazionale dei diritti

dell’infanzia e dell’adolescenza, verranno distribuite ai più piccoli girandole, manifesti, speciali

‘passaporti’ e adesivi ispirati ai diritti sanciti dalla Convenzione durante tante iniziative in tutta

Italia, in collaborazione con il Miur» - ha dichiarato il presidente dell’Unicef Italia Samengo.



Il ministro Fioramonti ha sottolineato l’importanza di portare avanti insieme con l’Unicef nei

prossimi mesi azioni sinergiche concrete che possano migliorare le condizioni di lavoro di

insegnanti e studenti: dalla possibilità di promuovere Baby Pit Stop – aree attrezzate per allattare i

bambini in ambienti protetti – al Miur e negli Uffici Scolastici Territoriali, all’idea di creare ‘Punti

Blue Unicef’ per promuovere i diritti dei bambini nelle scuole.