Il giovane, studente dell'Iis Alessandrini nel Milanese, ha intimato ai compagni di uscire dall'aula e si è avventato contro la docente ora ricoverata ma non in gravi condizioni

Questa mattina l'inizio della giornata scolastica all'Iis Emilio Alessandrini di Abbiategrasso, è finita del sangue. Erano da poco trascorse le 8:20 quando uno studente di 16 anni ha avvicinato una professoressa e l'ha aggredita ferendola a un avambraccio con un coltello.

In quel momento, gli studenti stavano confluendo nelle aule, ma l'urlo della donna ha rotto il pacifico chiacchierccio dell'entrata. La donna ha riportato anche una ferita sulla testa, ma le sue condizioni non sono gravi, ed è stata trasferita in codice giallo all'ospedale di Legnano. Il giovane, armato di una pistola giocattolo puntata contro la classe, avrebbe detto ai compagni di uscire immediatamente dall'aula.

Quando i carabinieri sono giunti sul posto hanno intimato al ragazzo di calmarsi e appoggiare l'arma. Il giovane ha obbedito senza opporre resistenza appoggiando la pistola giocattolo sulla cattedra. Nessuno dei suoi compagni è rimasto ferito.