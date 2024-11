Per i pubblici ministeri le dimissioni hanno fatto venir meno il rischio di reiterazione del reato

Ormai è una questione di ore e dopo oltre 80 giorni per Giovanni Toti, ormai ex presidente della Regione Liguria, è sempre più concreta l'idea di tornare un uomo libero.

La procura di Genova ha dato parere positivo alla revoca della misura a cui era sottoposto dal 7 maggio per corruzione. La decisione della giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni arriverà con ogni probabilità giovedì, al massimo venerdì. Per i pubblici ministeri Federico Manotti e Luca Monteverde, insieme all'aggiunto Vittorio Ranieri Miniati, le dimissioni hanno fatto venir meno il rischio di reiterazione del reato. Il pericolo di inquinamento probatorio era già venuto meno con la pronuncia del tribunale del Riesame.

Una strada differente si apre per l'imprenditore portuale Aldo Spinelli. La procura ha infatti espresso parere negativo per lui.